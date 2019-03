Sci: Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Soldeu

Soldeu (Andorra), 16 mar - L'americana Mikaela Shiffrin ha vinto in 1.48.15 anche lo slalom speciale di Soldeu, ultimo della stagione. E' la 16/a vittoria stagionale e la 59/a in carriera. Seconda la svizzera Wendy Holdener in 1.4822 e terza la slovacca Petra Vlhova in 1.49.35. L'azzurra Irene Curtoni ha chiuso 12/a in 1.54.64. Domani chiusura di stagione con slalom gigante donne con Shiffrin che ha ormai in mano anche questa coppa di disciplina: ha infatti ben 515 punti contro i 418 dell'unica possibile rivale, la slovacca Petra Vlhova. (ANSA).