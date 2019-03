6 Nazioni: Italia-Francia 14-25

ROMA, 16 MAR - Italia-Francia 14-25 (6-10) in una partita dell'ultima giornata del 6 Nazioni 2019 di rugby, giocata all'Olimpico. Per gli azzurri è la 22/a sconfitta consecutiva nel torneo, chiuso anche in questa edizione col cucchiaio di legno. Davanti a 50mila spettatori, la nazionale di O'Shea ha avuto l'occasione di dare una svolta ma la meta nel finale di Penaud ha tolto ogni illusione anche ai 50mila spettatori sugli spalti.