Indian Wells, semifinale Nadal-Federer

ROMA, 16 MAR - Sfida di altissimo livello al torneo di Indian Wells dove i fuoriclasse Rafa Nadal e Roger Federer, rivali da una vita, si affronteranno nella tarda sera italiana in semifinale. Il numero 2 e il numero 4 del mondo si misureranno per la 39ma volta in carriera, in palio stavolta un posto nella finalissima del torneo californiano. Il mancino spagnolo è in vantaggio per 23 a 15 negli scontri diretti, ma il 37enne campione di Basilea si è aggiudicato le ultime cinque sfide, l'ultima delle quali nell'ottobre 2017 nella finale di Shanghai. Nell'altra semifinale se la vedranno il canadese Milos Raonic, numero 14 del mondo, e l'austriaco Dominic Thiem (8). I due si sono affrontati due sole volte e in entrambi i casi ha vinto Raonic, ma l'ultima sfida risale a due anni e mezzo fa.