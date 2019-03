Sci: slalom Soldeu, Holdener in testa

SOLDEU (ANDORRA), 16 MAR - La svizzera Wendy Holdener in 53.14 e' al comando dopo la prima manche dell'ultimo slalom speciale della stagione alle Finali di coppa del mondo di Soldeu. Seconda la statunitense Mikaela Shiffrin - che ha gia' vinto coppa di disciplina e coppa del mondo - in 53.42 e terza la slovacca Petra Vlhova in 54.36. Delle due azzurre in gara, l'unica in classifica è Irene Curtoni ma solo 13/a in 56.87, mentre è uscita Chiara Costazza.