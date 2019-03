Sci: gigante Soldeu, in testa Pinturault

SOLDEU (ANDORRA), 16 MAR - Il francese Alexis Pinturault in 1.06.28 e' al comando dell'ultimo slalom gigante della stagione alle Finali di Andorra: seguono lo svedese Matts Olsson in 1.06.91 e lo svizzero Marco Odermatt in 1.07.16. Miglior azzurro e' Luca De Aliprandini 5/o in 1.07.38. Settimo e' il campione austriaco Marcel Hirscher che ha gia' vinto la coppa di disciplina. Poi - in una giornata accada con neve perfetta e su una pista molto bella con due ripidi muri ed una serie di dossi -per l'Italia e' finito fuori Manfred Moelgg . Ha voluto gareggiare anche il velocista azzurro Christof Innerhofer - 20/o in 1.09.68 - come gli ha consentito il regolamento secondo cui sono ammessi ad ogni gara delle Finali i primi 25 di disciplina, il campione mondiale Juniores e gli atleti che hanno 500 punti in classifica generale. Innerhofer ne ha 501.