Hamilton'non potevamo cominciare meglio'

ROMA, 16 MAR - ''Abbiamo cercato di ottimizzare il bilanciamento, da Barcellona a qui abbiamo fatto un grande miglioramento di assetto e sembra aver funzionato, non ci aspettavamo questa differenza di prestazione''. Lewis Hamilton se la ride nella conferenza stampa Fia a Melbourne subito dopo aver conquistato la prima pole position della stagione con la sua Mercedes. ''Qui - aggiunge il campione del mondo inglese - tra noi e gli altri c'e' quasi un secondo ed è tutto molto positivo, non potevamo cominciare meglio la stagione''. Seconda posizione per l'altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas che per un po' aveva sperato di ritrovarsi in pole: 'Ho commesso qualche errore, ma mi sono davvero divertito in queste qualifiche. Sono molto contento dei giri fatti''.