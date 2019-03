Pjaca operato a crociato, tutto bene

FIRENZE, 15 MAR - L'attaccante della Fiorentina Marko Pjaca è stato operato oggi a Roma per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l'infortunio subito la scorsa settimana in allenamento. L'intervento effettuato dal professor Mariani a Villa Stuart, secondo quanto reso noto dalla Fiorentina, dove il giocatore di proprietà della Juventus è in prestito fino a giugno, è perfettamente riuscito. Già da domani Pjaca comincerà le cure di fisioterapia e riabilitative.