Musacchio punta derby, non temo nessuno

MILANO, 15 MAR - "Io non temo nessuno". Mateo Musacchio mette nel mirino il derby, scontro diretto per la Champions League a cui il suo Milan si avvicina con il morale alto, a differenza dell'Inter, reduce dal flop in Europa League e alle prese con il caso Icardi. "E' vero che ci arriviamo in una diversa situazione ma è un derby, una partita speciale e non importa come ci si arriva - ha notato il difensore rossonero, intervistato da Sky Sport -. E' una settimana speciale, lunga. Stiamo lavorando bene e tanto per preparare questa partita. Ci si gioca tanto per la posizione in classifica. Dobbiamo vincere, per avere una extra motivazione, continuare la dinamica positiva e per i tre punti importantissimi". Rispetto al periodo in cui si è disputato il derby di andata vinto dall'Inter, è cresciuto il rendimento della difesa rossonera, in cui l'argentino è diventato titolate. "Abbiamo trovato l'equilibrio in difesa - ha spiegato Musacchio -. Concedere pochi gol è importantissimo e vogliamo continuare così".