'Sanzione a Gasperini forse non equa'

GENOVA, 15 MAR - "Giusta la sanzione a Gasperini? Probabilmente no. Ha pagato lo stato d'animo, l'umore. Perché poi tutte le volte che torna a Marassi contro la Sampdoria viene preso di mira per quelli che sono i trascorsi. Ha pagato quello che il giudice riteneva giusto che dovesse pagare. Ma questo non c'entra nulla con la nostra sconfitta". Lo ha detto Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, durante la conferenza stampa pre-match col Sassuolo parlando della manata del tecnico dell'Atalanta al segretario generale doriano Massimo Ienca. il mister orobico è stato squalificato dal Giudice sportivo per una giornata di campionato e sanzionato con un'ammenda di 15 mila euro.