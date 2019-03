Europa League: ai quarti Arsenal-Napoli

ROMA, 15 MAR - Il Napoli affronterà l'Arsenal nei quarti di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Nyon: la gara di andata, sebbene la squadra di Ancelotti sia uscita per prima, verrà giocata a Londra l'11 aprile per evitare al ritorno la doppia sfida in contemporanea a Londra, dove il Chelsea affronterà lo Slavia Praga. Gli altri abbinamenti prevedono il derby spagnolo Villarreal-Valencia e Benfica-Francoforte. Il Chelsea di Sarri affronterà lo Slavia Praga. Se il Napoli dovesse passare il turno se la vedrà con la vincente del derby spagnolo.