Agnelli "giovani devono fare esperienza"

TORINO, 15 MAR - "Hans Nicolussi ha provato l'esperienza di vivere l'ottavo di Champions con l'Atletico: i ragazzi devono fare esperienze del genere". Andrea Agnelli mette in vetrina il giovane centrocampista della Juventus, il primo calciatore italiano ad esordire in prima squadra partendo dalla seconda. "Nicolussi dovrebbe giocare in Primavera - ha proseguito il presidente della Juventus - ma come mi è stato insegnato da Marotta, che sono felice sia qui oggi, non è un campionato allenante per uno come lui. Quando acquistammo Morata dal Castilla, la seconda squadra del Real, aveva già una decina di presenze in Liga e aveva esordito in Champions, con una finale vinta".