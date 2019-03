Nedved "Allegri? decisione a giugno"

TORINO, 15 MAR - "Quello che stiamo facendo in campionato è eccezionale, non è mai accaduto, e in Champions siamo dove vogliamo essere. Non possiamo chiedere di più...". Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, parla così del rapporto con Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, prosegue il dirigente bianconero in occasione del sorteggio Champions, "si è incontrato col presidente a marzo. Hanno parlato e hanno spostato la decisione a giugno - rivela Nedved - Mi sembra giusto per tutto il club".