F1, Vettel "prove sono state divertenti"

ROMA, 15 MAR - Sebastian Vettel è moderatamente soddisfatto delle prime sessioni di prove libere sul circuito di Melbourne dove domenica prenderà il via il mondiale di f1 con il gp d'Australia. "Oggi è stato divertente" ha detto il tedesco della Ferrari, "forse non eravamo veloci come probabilmente volevamo e come avremmo potuto essere, ma è venerdì, dopotutto, quindi non importa". Vettel ha detto che manca "ancora un pò di confidenza. Non siamo ancora dove vorremmo essere non tanto in termini di tempo sul giro, ma soprattutto per feeling e maneggevolezza della vettura. Non abbiamo ancora preso le misure a questa pista così sconnessa, ma domani sarà un giorno migliore. Se riusciamo a recuperare quel feeling possiamo migliorare molto sul giro secco". Poi un'analisi della giornata: "alcune parti delle sessioni sono state davvero buone e da qui abbiamo deciso di iniziare a lavorare. Si tratta di mettere tutto assieme. La notte è lunga e i nostri ingegneri sono bravi. Sono tranquillo".