Gp Australia: Binotti, saremo pronti

ROMA, 15 MAR - "Saremo pronti per la qualifica": così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, è tranquillo dopo le prime sessioni di prove libere sul circuito di Melbourne dove domenica si correrà il gp d'Australia, prima prova del mondiale 2019. "I piloti non hanno ancora trovato il feeling ideale con la vettura. Non ci resta che lavorare sul set-up: saremo pronti per la qualifica" ha dichiarato Binotto. Oggi, ha spiegato il team principal del Cavallino, "il programma era più che altro comprendere la monoposto e il suo comportamento per poterla preparare per sabato e domenica. La pista è molto sconnessa e il vento oggi era molto forte e ha dato fastidio".