Indian Wells, al via le semifinali donne

ROMA, 15 MAR - La svizzera Belinda Bencic e la tedesca Angelique Kerber sono le ultime due semifinaliste del torneo di Indian Wells in corso sui campi in cemento della località californiana. E vanno ad aggiungersi alla canadese Bianca Andreescu e alla ucraina Elena Svitolina che avevano staccato il ticket per le semifinali già mercoledì. La Bencic, numero 23 del ranking, reduce dal suo terzo titolo in carriera vinto un paio di settimane fa a Dubai (e protagonista negli ottavi del ko della giapponese Naomi Osaka, numero uno del mondo, nonché campionessa in carica) ha sconfitto per 6-3 4-6 6-3 la ceca Karolina Pliskova, numero 5 del mondo. Nella sua prima semifinale in carriera a Indian Wells la Bencic dovrà vedersela con la Kerber, numero 8 del ranking che nella notte italiana ha battuto e eliminato la 38enne Venus Williams per 7-6(3) 6-3. Nell'altra semifinale, la Andreescu (60) che si era qualificata mercoledì nientemeno che la ex numero 1 del mondo, la spagnola Garbine Muguruza, sfiderà la Svitolina (6).