Golf: The Players, avvio super Fleetwood

ROMA, 15 MAR - L'avvio show di Tommy Fleetwood e Keegan Bradley, l'hole in one di Ryan Moore e qualche sprazzo di Tiger Woods. E poi la partenza in salita di Francesco Molinari e la penalità di Harold Varner III. Sorprese e spettacolo al 'The Players Championship', torneo del PGA Tour - una sorta di quinto major del golf - con il montepremi (12,5 milioni di dollari) più alto al mondo. A Ponte Vedra Beach, in Florida, l'inglese Fleetwood e l'americano Bradley al termine del primo round condividono il comando della classifica con 65 (-7) colpi. Uno di vantaggio sul sudcoreano Byeong Hun An e sullo yankee Brian Harman (terzi con 66, -6). Tiger Woods è trentacinquesimo (70, -2). Dopo il trionfo nell'Arnold Palmer Invitational qualche difficoltà per Francesco Molinari, solo settantesimo (72, par). Stesso score per Brooks Koepka. Con l'azzurro e lo statunitense chiamati ora a recuperare sette colpi ai leader.