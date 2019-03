Nba, Denver sempre più vicina alla vetta

ROMA, 15 MAR - Ultimi fuochi in Nba in vista dei playoff. Nel turno di questa notte si sono giocate sei partite. I Denver Nuggets hanno vinto al suono della sirena con il punteggio di 100-99 sui Dallas Mavericks e continuano il loro duello di vertice nella Western Conference con i campioni in carica di Golden State. Vittoria di misura anche per i Pacers, 108-106 su Oklahoma, due squadre che certo non hanno problemi di qualificazione. Anche i canadesi Raptors sono già ampiamente qualificati, cosa che non ha impedito loro di fare una gran partita contro i Lakers di Lebron James, usciti ancora una volta battuti (111-98) in una stagione da archiviare alla svelta. Vittoria importante per Orlando Magic sui Cavs 120-91, che consente di agguantare il nono posto insidiando da vicino Miami. Si fanno difficili invece le prospettive per i Sacramento Kings, anche loro noni a ovest, ma stanotte battuti da Boston per 126-120 e sempre più lontani dai Clippers di Gallinari che sono ottavi.