Indian Wells, Raonic e Thiem avanti

ROMA, 15 MAR - Il tennista canadese Milos Raonic, numero 14 del ranking mondiale è il primo dei quattro semifinalisti del torneo di Indian Wells, che si disputa sui campi in cemento della località californiana ed è il primo Master 1000 del 2019. Raonic è un habituè delle semifinali di Indian Wells, visto che in cinque partecipazioni le ha raggiunte quattro volte. Nella notte italiana il 28enne ha conquistato il pass battendo il giovanissimo serbo Mionir Kecmanovic (numero 130 del mondo) per 6-3 6-4. Secondo semifinalista è l'austriaco Dominic Thiem numero 8 del mondo, che si è qualificato senza sudare visto che il suo avversario, il francese Gae Monfils (19) è stato costretto al ritiro per un infortunio. Gli altri due semifinalisti verranno fuori dalle sfide fra Rafa Nadal,numero 2 del mondo, e il russo Karen Khachanov (13), e da quella che vedrà di fronte lo svizzero Rogero Federer (4)e il giovane polacco Hubert HurKacz (67).