F1, Australia,Hamilton domina 2/e libere

ROMA, 15 MAR - La Mercedes con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ha dominato le seconde prove libere in vista del gp di Australia di F1 in programma domenica a Melbourne. Il campione del mondo ha fatto un gran tempo polverizzando quello della prima sessione di libere, cioè è passato dal 1:23.599 del mattino a 1:22.600 del pomeriggio, precedendo il compagno di squadra Bottas di 48 millesimi. Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen 1:23.400, solo 5/o tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel staccato di 873 millesimi, mentre l'altro ferrarista Jacques Leclerc ha chiuso in 1:23.754 in nona posizione, a oltre un secondo dal battistrada britannico. A sorpresa un buon quarto tempo è stato registrato da Pierre Gasly sulla Red Bull. Per l'italiano Antonio Giovinazzi sulla Sauber 15mo tempo, in 1:24.293, meglio ha fatto l'ex ferrarista Kimi Raikkonen, anche lui su Sauber, che ha chiuso settimo con il tempo di 1:23.752.