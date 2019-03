Golf: che rimonte nell'Arnold Palmer

ROMA, 10 MAR - La leadership di Matthew Fitzpatrick, la rimonta-show di Rory McIlroy e lo stop di Tommy Fleetwood e Francesco Molinari. Sorprese e colpi di scena nell'Arnold Palmer Invitational di golf. A Orlando, in Florida, l'inglese Fitzpatrick con 207 (-9) ha guadagnato il comando della classifica con un colpo di vantaggio su McIlroy (secondo con 208, -8): grande exploit per l'ex numero 1 al mondo. Già vincitore nel 2018, il nordirlandese insegue il bis, dopo un parziale super di 66 (-6) che gli ha permesso di recuperare ben 29 posizioni. Sul green del Bay Hill Club & Lodge chance di vittoria pure per l'australiano Aaron Baddeley, lo statunitense Kevin Kisner e il britannico Matt Wallace (tutti terzi con 209, -7); mentre Fleetwood, leader dopo il secondo round, è scivolato in 11/a posizione (211, -5), Francesco Molinari è solo 17/o (212, -4). Battuta d'arresto per l'azzurro, autore di un birdie e due bogey. E adesso la volata finale, con il campione della Race to Dubai 2018 chiamato a una grande rimonta.