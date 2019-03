Champions: Malagò,Juve e Roma proseguano

FIRENZE, 5 MAR - "Roma e Juve non hanno compiti semplici in Champions ma al di là di una questione di tifo bisogna sperare che vadano avanti il più possibile". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla vigilia della trasferta dei giallorossi a Porto e a una settimana dalla sfida dei bianconeri con l'Atletico Madrid. "E' stato importante per nostro calcio aver riportato in Champions quattro squadre, quindi anche per il ranking raccomandiamoci che Roma e Juve continuino il percorso", ha aggiunto Malagò, oggi in Toscana, tra Livorno, Marina di Carrara e Firenze, dove nella sede del Comitato Regionale dove ha incontrato i membri della Giunta e del Consiglio Regionale Coni, i delegati provinciali, i rappresentanti delle federazioni. Malagò ha anche parlato del problema degli stadi: "Se c'è un evento che impone di rinnovarli, penso agli Europei 2028, tutti i protagonisti sanno che devono essere pronti per quella data. Sono favorevole al progetto di Firenze ma se ci si muove individualmente tutto si complica".