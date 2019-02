Gravina,vergognosi insulti contro Astori

ROMA, 26 FEB - "E' vergognosa e inaccettabile la spirale di odio e becera ignoranza che in queste ore sta infangando la memoria di Davide Astori sui social". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intercettato dai cronisti in occasione del FIFA Executive Football Summits in corso a Roma, dopo gli insulti sui social alla memoria del capitano della Fiorentina scomparso lo scorso anno innescati dal discusso episodio arbitrale di domenica sera al Franchi tra i Viola e l'Inter. "Questa deriva di vera e propria 'non cultura' di cui è affetto il nostro Paese va arginata, anche grazie al contributo delle autorità competenti. Mi auguro che si possano presto individuare i responsabili, non accettiamo che nel nostro mondo si tollerino comportamenti così irrispettosi", ha aggiunto il capo del calcio italiano.