Barelli 'Manuel una roccia'

ROMA, 6 FEB - "Manuel si è svegliato, fisicamente è una roccia": Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, è al capezzale di Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore veneto ferito da due colpi di pistola nella notte di sabato a Roma. E con la sua famiglia si sta attivando per assicurargli il miglior percorso di riabilitazione possibile. "Manuel - racconta Barelli all'ANSA, dopo la visita al San Camillo - sta migliorando visibilmente ora dopo ora e sta dimostrando di essere pronto ad affrontare il futuro con la stessa determinazione che lo spingeva in allenamento oltre i suoi limiti. E' cosciente della situazione e ben più maturo della sua giovane età". "Ci siamo attivati affinché inizi la riabilitazione in un centro di avanguardia - racconta Barelli - Non importa dove sarà. Siamo pronti ad andare anche in capo al mondo. Manuel è stato raggiunto dalla solidarietà di istituzioni e mondo sportivo, è diventato il figlio, il fratello, il nipote di tutti coloro che non accettano di vivere in un ambiente ostaggio della violenza".