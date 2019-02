Bonucci papà per la terza volta

TORINO, 6 FEB - Fiocco rosa in casa Bonucci. Il difensore della Juventus è diventato papà di Matilda. Ad annunciare il lieto evento, sul suo profilo Instagram, è lo stesso giocatore. La bimba è nata ieri sera, alle 19.29, alla Città della Salute e della Scienza di Torino, e al momento della nascita pesava quasi 2,8 chili. Lei e la mamma, Martina Maccari, stanno bene. "We are 5! Benvenuta Matilda", scrive sul social Bonucci, che è già papà di due maschietti, Matteo e Lorenzo. "Grazie alla super mamma Martina Maccari - prosegue il calciatore - Sei stata grande!".