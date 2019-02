Davis, vantaggio Italia 1-0 su India

ROMA, 1 FEB - L'Italia è in vantaggio 1-0 dopo il primo match della sfida con l'India valida per le qualificazioni alla fase finale di Coppa Davis. Nella prima partita Andreas Seppi ha infatti battuto con il punteggio di 6-4 6-2, in poco più di un'ora di gioco l'avversario, Ramkumar Ramanathan. Tutto facile per l'altoatesino numero 37 del mondo contro il meno quotato avversario che nel ranking occupa la posizione numero 133. La sfida, in corso sui campi in erba del South Club di Calcutta prosegue oggi con la partita tra Matteo Berrettini (53) e Prajnesh Gunneswaran (102).Domani si prosegue con la prova di doppio e poi gli ultimi due singolari.