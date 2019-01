Sci: Shiffrin vince superG Cortina

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 20 GEN - Risparmiate le energie evitando le due discese, Mikaela Shiffrin e' tornata in pista ed ha vinto il superG di coppa del mondo di Cortina d'Ampezzo, in 1.22.48. E' il suo 54/o successo in carriera in coppa, l'undicesimo stagionale. Secondo posto, in 1.22.64, per Tina Weirather del Liechtenstein e terzo per l'austriaca Tamara Tippler in 1.22.66. Indietro le azzurre sulla pista di casa. La migliore per l'Italia è' stata Federica Brignone, undicesima in 1.23.33, Elena Curtoni 14/a in 1.23.70 e con maggior ritardo Francesca Marsaglia in 1.23.80, Nadia Fanchini in 1.24.33. Non ha chiuso la gara l'americana Lindsey Vonn. La sua amica Sofia Goggia le ha consegnato al traguardo un grande mazzo di fiori come omaggio per l'ultima gara a Cortina sulla pista dove l'americana ha vinto ben 12 volte.