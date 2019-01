Sci: Coppa del Mondo, Shiffrin vince gigante San Vigilio

San Vigilio-Plan de Corones (Bolzano) 15 gen - La statunitense Mikaela Shiffrin in 2.04.75 ha vinto anche lo slalom gigante di cdm di San Vigilio-Plan de Corones: 53/o successo in carriera e decimo stagionale. Seconda la francese Tessa Worley in 2.05.96 ma sul podio c'e' anche l'Italia con la piemontese Marta Bassino 3/a in 2.06.32, 22 anni e quinto podio in carriera.