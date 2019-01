Rugby: 6 Nazioni,Galles perde Faleteau

BATH (GRAN BRETAGNA), 15 GEN - Il Galles perde una delle sue 'stelle' per il 6 Nazioni che comincia ad inizio febbraio. Si è infatti nuovamente infortunato ad un avambraccio (frattura di quello destro) il suo numero 8 Taulupe Faletau, nel corso di un match di coppe europee fra la sua squadra di club, il Bath, e i London Wasps. Il responso dei test medici è arrivato oggi, ed è quindi da escludere che il giocatore possa farcela a tornare in campo per il 6 Nazioni, che per il Galles comincerà venerdì 1 febbraio a Parigi contro la Francia. Faleteau era tornato a giocare non da molto, dopo che lo scorso ottobre aveva riportato un analogo infortunio. Adesso il suo commento è stato "tornerò, dopo essere stato paziente nella sofferenza e aver perseverato nella preghiera". Faletau è nativo di Tonga, ma ha giocato in Galles dal 2009 al 2016 e per questo veste la maglia biancorossa dei 'dragoni'.