Zaia,"Governo non ci ha mai abbandonato"

ROMA, 15 GEN - "Garanzie economiche da parte del Governo? Questa strada la facciamo assieme, il Governo non ci ha mai abbandonato sulla partita dell'Olimpiade e penso che oggi sia ancora più chiaro che ci tengono quanto noi sul fatto che le Olimpiadi si possano celebrare a Milano e a Cortina. C'è anche da dire che sul fronte delle garanzie, per ora, ci sono le regioni". È quanto sostiene il governatore del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla candidatura di Milano-Cortina alle olimpiadi del 2026. "L'incontro è andato benissimo - specifica Zaia - il governo darà un mandato a una realtà istituzionale per fare un piano economico finanziario che vada a validare l'affare Olimpiadi". Sul pericolo dell'avversaria svedese Stoccolma, il presidente del Veneto chiarisce: "Ci spaventano tutti, è come ne avessimo mille di avversari e non uno solo. È sbagliato sottovalutare la forza del competitor, ci fa piacere notare che Stoccolma ha scelto di chiamarsi Stoccolma-Are come se fosse Milano-Cortina".