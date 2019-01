Open Australia: avanti Djokovic e Zverev

ROMA, 15 GEN - Nessuna sorpresa al primo turno degli Australian Open di tennis. Il numero uno del mondo Novak Djokovic ha vinto per 6-3 6-2 6-2 sull'americano Mitchell Krueger. Anche il russo-tedesco Alexander Zverev numero 4 del ranking è approdato al 2/o turno battendo lo sloveno Aljaz Bedene 6-1 6-4 6-1. Meno facile la vittoria del giapponese Kei Nishikori sul 23enne polacco Kamil Majchrzak (176) che era arrivato a vincere i primi due set, ma poi è stato rimontato dal nipponico. Esordio con successo anche per Borna Coric (12), sul belga Steve Darcis per 6-1 6-4 6-4. In campo femminile quasi un allenamento al primo turno per Serena Williams che ha liquidato in meno di un'ora la tedesca Tatijana Maria per 6-0 6-2. Successo anche per la sorella Venus contro la romena Bourzanescu con il punteggio 6-7 (3) 7-6 (3) 6-2. Avanti anche Svitolina e Pliskova.