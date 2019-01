Sci, Shiffrin in testa a San Vigilio

San Vigilio-Plan De Corones (Bolzano), 15 gen - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.01.95 e' nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di San Vigilio-Plan de Corones. Seguono con forti distacchi la francese Tessa Worley in 1.03.34 e la slovacca Petra Vlhova in 1.03.37 . Migliore azzurra e' la piemontese Marta Bassino, buona 4/a in 1.03.42, mentre piu' indietro e' Federica Brignone, 6/a in 1.03.56 ma sempre a portata di podio. Poi, dopo la prova delle prime trenta atlete, c'è' Francesca Marsaglia al momento 14/a in 1.04.51. Si gareggia con il sole ed un bel fondo sulla difficile e ripida pista Erta, caratterizzata da un ripido e lungo muro con passaggi in contropendenza.