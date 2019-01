Nba, Harden show, incanta con 57 punti

ROMA, 15 GEN - Notte di emozioni in Nba. Nella sfida tra Houston e Memphis è salito sul trono James Harden, firmando addirittura 57 punti in soli 34 minuti di gioco. Uno score straordinario che pure non è il suo record, perchè Harden è riuscito a toccare in carriera anche i 60 punti in una sola partita. Con un tale fuoriclasse in campo, per la 17ma gara consecutiva oltre i 30 punti (che supera addirittura Kobe Bryant), i Rockets hanno naturalmente vinto, chiudendo i rivali sul 112-94. Grande show anche di Anthony Davis autore di 46 punti nella vittoria per 121-117 dei Pelicans sui Clippers di Danilo Gallinari che a sua volta ha messo il suo timbro su 25 punti. E' andata male anche per l'altra formazione in cui milita un azzurro, cioè Marco Belinelli, che però è stato tenuto a riposo: i San Antonio Spurs infatti hanno perso 108-93 dagli Hornets. Nelle altre gare della notte, vittorie di Brooklyn Nets su Boston 109-102; di Utah Jazz su Detroit per 100-94 e di Sacramento su Portland 115-107.