Atalanta cede Bettella al Pescara

BERGAMO, 15 GEN - Con una nota ufficiale sul proprio sito l'Atalanta ha comunicato di aver ceduto al Pescara in prestito fino a giugno 2020 il difensore Davide Bettella. Il club abruzzese l'aveva ufficializzato già venerdì scorso. Giunto a Bergamo lo scorso 29 giugno dall'Inter con 'ricompra' a favore di quest'ultima, il difensore padovano classe 2000 raggiunge altri tre nerazzurri a titolo temporaneo, la punta del '94 Gaetano Monachello e i '99 Filippo Melegoni (centrocampista) e Christian Capone (attaccante). Bettella, nazionale Under 19, nella prima metà della stagione ha totalizzato 9 panchine con la squadra di Gian Piero Gasperini più 4 presenze e 2 reti in Primavera.