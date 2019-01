Razzismo: Gavazzi,Rovigo-Padova?dispiace

ROMA, 14 GEN - "Il rugby è contrario ad ogni forma di discriminazione. Sono dispiaciuto per quanto accaduto in Rovigo-Padova di Continental Shield. Apprezzabili le scuse. Cruciale mantenere saldi i nostri valori. Lavoriamo per farli comprendere e vivere dall'intero movimento".Con questo tweet il presidente della federazione italiana rugby Alfredo Gavazzi commenta quanto accaduto nel derby veneto di coppa europea Rovigo-Padova, quando il tecnico dei rodigini Umberto Casellato aveva dato del "nero di m...." al neozelandese-samoano Jeremy Su'a entrato con troppa decisione in un raggruppamento. Casellato, il cui insulto era stato ascoltato dal quarto uomo, era stato espulso e negli spogliatoi si era poi scusato: "ho fatto una cavolata". Un eventuale provvedimento disciplinare è di competenza dell'ente europeo, ma in Fir si fa notare che la Procura federale, dopo aver visto quanto riportato dalla stampa, ha facoltà di aprire un supplemento d'indagine nel caso ritenga che l'accaduto "porti disdoro" all'immagine del rugby.