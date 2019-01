Juve atterrata a Gedda con 21 giocatori

TORINO, 14 GEN - Il charter che ha portato la Juventus in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana contro il Milan è atterrato nel tardo pomeriggio a Gedda. Della spedizione bianconera fanno parte i 21 calciatori convocati da Massimiliano Allegri, il vicepresidente Nedved e il direttore sportivo Paratici. Assenti, come previsto, i due infortunati Mandzukic e Benatia.