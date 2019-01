Supercoppa: Juve in volo per Gedda

TORINO, 14 GEN - Sorrisi e pollici all'insù tra i giocatori della Juventus in viaggio per Gedda, dove mercoledì contenderà al Milan la Supercoppa, primo trofeo della stagione. La partenza intorno alle 13 dall'aeroporto di Caselle Torinese, dopo le foto e gli autografi di rito con i tifosi presenti. Massimiliano Allegri ha convocato 21 giocatori. Torna a disposizione Joao Cancelo, che ha recuperato dall'intervento al ginocchio di fine anno, non ci sono invece gli infortunati Mandzukic e Benatia. Con la squadra ci sono anche il vicepresidente Pavel Nedved e il responsabile dell'area tecnica, Fabio Paratici. Prima della partenza, il presidente Andrea Agnelli si è recato alla Continassa per salutare la squadra.