Bautista Agut piega Murray in 4 ore

ROMA, 14 GEN - Andy Murray saluta gli Australian Open al primo turno, ma lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha dovuto lottare oltre quattro ore per batterlo. Lo scozzese - che prima dell'inizio del torneo aveva annunciato l'imminente ritiro causa persistere dei problemi all'anca destra - ha ceduto i primi due set con il punteggio di 6-4, ma poi ha avuto una reazione di orgoglio. Non è voluto uscire di scena così, ed ha stretto i denti per riportarsi in parità, costringendo Bautista Agut a cedere al tie break sia il terzo che il quarto set. Riconquistata la parità, le energie hanno però abbandonato Murry. Nella quinta frazione Bautista Agut si è portato rapidamente sul 5-1, chiudendo il set 6-2, in 4 ore e 9' di gioco.