Coni:Malagò,si vede luce in fondo tunnel

ROMA, 14 GEN - "Questo è un momento particolare, lo riconosciamo, però si vede una luce in fondo al tunnel perché stiamo trattando su quelli che sono gli aspetti attuativi che rappresentano la concretezza, la praticità di qualsiasi impianto normativo. Cerchiamo di guardare le cose con ottimismo perché siamo uomini di sport". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento al workshop 'La relazione atleta/tecnico/famiglia' al salone d'onore, riferendosi alla riforma del Comitato olimpico nazionale italiano e alla trattativa con il governo. "Questo è un argomento all'ordine del giorno - ha proseguito il numero uno dello sport italiano - voi siete tecnici ed è giusto che sia così senza avere nessun coinvolgimento di carattere politico, però al tempo stesso credo che così come gli atleti e le atlete devono sperare di avere le migliori condizioni ambientali e strutturali per dare il meglio di loro, penso e credo che lo stesso discorso valga per chi fa un tecnico o l'allenatore".