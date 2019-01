Golf: Sony Open, il trionfo di Kuchar

ROMA, 14 GEN - La stoffa del veterano e le motivazioni di un debuttante. Matt Kuchar vince il Sony Open di golf e conquista il 9/o titolo in carriera sul PGA Tour. "E' una vittoria bellissima - la gioia dell'americano - che mi ripaga di qualche delusione. Sono felice ed emozionato". Alle Hawaii il 40enne di Winter Park (Florida) con 258 (-22) colpi respinge il tentativo di rimonta del connazionale Andrew Putnam (2/o con 262, -18) e davanti alla sua famiglia festeggia un successo show. Il secondo, negli ultimi 4 tornei giocati. Ad Honolulu 3/o posto per l'australiano Marc Leishman, il canadese Corey Conners e gli americani Chez Reavie e Hudson Swafford (263, -17). Mentre Bryson DeChambeau (266, -14) ha ottenuto la 10/a piazza chiudendo davanti a Patton Kizzire (campione uscente) e Patrick Reed, entrambi 13/i (267, -13). Solo 16/o Justin Thomas (268, -12). Dopo 48 mesi di digiuno Kuchar, che la scorsa estate non ha raggiunto la qualificazione in Ryder Cup.