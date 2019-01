Tennis: Australia, avanti Sharapova

ROMA, 14 GEN - Nadal e Sharapova avanti, bene gli azzurri con tre dei quattro in campo qualificati. E' la prima giornata degli Australian Open di tennis, in corso a Melbourne, primo slam di stagione. Hanno staccato il pass per il secondo turno, Seppi Fabbiano e Travaglia: eliminato, invece, Berrettini, che aveva il compito più difficile contro Tsitsipas. Nel primo turno, già in campo diversi big. Rafa Nadal, numero 2 del tabellone sbarcato in Australia dopo tanti dubbi sulle sue condizioni fisiche, supera il primo turno battendo il tennista di casa, James Duckworth, 6-4, 6-3, 7-5. Nel tabellone femminile, Maria Sharapova torna sulla scena dello Slam con un devastante 6-0 6-0 sull'americana Harriet Dart; avanti anche la numero 2 del tabellone donne, Angelique Kerber, che si impone 6-2 6-2 con la slovena Polona Hercog. Prosegue l'ottimo momento di Andreas Seppi: reduce dalla finale di Sydney (persa contro De Minaur), ha sconfitto all'esordio per 6-4 4-6 6-4 6-3 lo statunitense Steve Johnson, numero 34 del ranking.