Liga: il Siviglia cade a Bilbao

ROMA, 13 GEN - Il Siviglia cade nei Paesi Baschi e vede allontanare la vetta della Liga. Fatale agli andalusi la trasferta valida per la 19/a giornata, nello stadio San Mames a Bilbao, contro l'Athletic. La squadra di casa si è imposta 2-0 con una doppietta di Inaki Williams, realizzata al 23' del primo tempo e al 39' della ripresa. Inutile, per gli andalusi guidati da Pablo Machin, l'esordio del nuovo arrivato (dal Barcellona) Munir El Haddadi, mandato in campo dall'allenatore al 35' della ripresa al posto del numero 7 Mesa. Il Siviglia, dopo questa sconfitta, resta al terzo posto, con 33 punti, ma scende a -5 dall'Atletico Madrid - oggi vittorioso su rigore in casa - a 38 lunghezze e a -2 dal Barcellona capolista, che gioca alle 18,30 in casa con l'Eibar. L'Athletic Bilbao, invece, naviga sempre in cattive acque, anche se ha fatto un grosso passo avanti.