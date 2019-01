Sci: Hirscher vince anche slalom Adelboden, Italia male

ADELBODEN (SVIZZERA), 13 GEN - Dopo il successo di ieri in gigante, l'austriaco Marcel Hirscher ha vinto in 1'47"37 anche lo speciale di Coppa del mondo ad Adelboden: successo n. 67 in carriera. Secondo posto (1'47"87) e primo podio in carriera per il giovane talento francese Clement Noel: terzo (1'48"08) il norvegese Henrik Kristoffersen... Ancora deludente l'Italia che pure ha messo nella classifica finale sei atleti tra cui alcuni giovani, ma tutti lontani dal podio. Il migliore è stato, ancora una volta, il veterano Manfred Moelgg, 13/o (1'49"91). Poi, ci sono Stefano Gross, 16/o (1'50"11) sulla pista dove vinse, ottenendo l'unico successo in Coppa del mondo; il giovane Simon Maurberger, 17/o (1'50"18); Riccardo Tonetti, 19/o (1,50"27); Alex Vinatzer, 20/o (1'50"34); Fabian Bacher, 24/o (1'51"34). Le ragazze martedì saranno in Italia per il gigante a Plan De Corones, la prossima tappa di Cdm uomini in Svizzera, a Wengen, sulla lunghissima pista del Lauberhorn: venerdì combinata, sabato discesa, domenica speciale. (ANSA).