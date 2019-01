Allegri, Juve brava a passare turno

TORINO, 13 GEN - "Tornare al ritmo partita è sempre difficile: le partite secche aiutano a tenere alta la concentrazione". Così Massimiliano Allegri, sui social, dopo il 2-0 sul Bologna che ha qualificato la Juventus ai quarti della Coppa Italia. "Bravi i ragazzi per il passaggio di turno", aggiunge il tecnico bianconero nel consueto tweet post-partita. Mercoledì la Juventus contenderà al Milan la Supercoppa, gara in programma a Gedda, in Arabia Saudita.