Rugby,insulti razzisti da tecnico Rovigo

ROVIGO, 13 GEN - L'allenatore del Rovigo Rugby è stato espulso durante la partita vinta contro il Petrarca a Padova 27-20 per insulti razzisti ad un giocatore della squadra avversaria di nazionalità neozelandese ed origini samoane. Umberto Casellato, 49 anni - come riferiscono i quotidiani locali - si sarebbe lasciato sfuggire una frase (nero di...) che ha portato il direttore di gara ad espellerlo, su segnalazione del quarto uomo, per il comportamento antisportivo e razzista. Subito dopo l'insulto - durante il match valido per il Continental Shield - l'allenatore si è scusato sia con il giocatore che con la squadra avversaria ma ciò non dovrebbe bastare a evitargli una squalifica e una sanzione da parte del club. L'insulto è giunto durante una partita particolarmente 'calda' (la rivalità tra i due club è accesissima) dopo che più volte tra falli e colpi al limite che hanno portato l'arbitro ad estrarre tre cartellini gialli ed uno rosso.