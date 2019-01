C.Italia: Inzaghi vuole andare avanti

ROMA, 11 GEN - Domani la Lazio riparte dalla Coppa Italia con la sfida al Novara, ore 15 allo stadio Olimpico. Una partita "importante" ha spiegato l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi, "che vale un quarto di finale. Negli ultimi anni abbiamo fatto bene in Coppa Italia, vogliamo fare lo stesso in questa stagione. Proveremo con tutte le nostre forze ad andare avanti. Vincendo contro il Novara avremmo la possibilità di giocare un quarto di finale in gara secca. Mi aspetto che i miei giocatori prendano la gara sul serio, visto che vogliamo vincere a tutti i costi", ha concluso il tecnico biancoceleste.