Sci, Curtoni sola azzurra in gara a Oslo

Oslo (Norvegia), 30 dic - Ci sarà solamente Irene Curtoni a rappresentare l'Italia nel City event di Oslo di martedì 1 gennaio che aprirà le gare di Coppa del mondo del 2019. La valtellinese dell'Esercito fa parte delle prime dodici atlete della World Cup Start list di slalom che hanno diritto di partecipare alla competizione in programma a partire dalle ore 16.30 sulla celebre collina di Holmenkollen, alle porte della capitale norvegese, all'interno dello stadio del salto con gli sci. Completano il quadro dei partecipanti altri quattro atleti dalla World Cup Start List generale che naturalmente non facciano parte dei dodici. Per la gara uomini è certa la rinuncia dell'azzurro Manfred Moelgg che preferisce concentrarsi sulle successive gare di cdm.