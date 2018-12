Auto: 8 marzo festa campioni siciliani

ROMA, 27 DIC - Sarà ad Agrigento venerdì 8 marzo 2019 la Premiazione Regionale e Titoli ACI Sport 2018, la festa che la Delegazione ACI Sport Sicilia dedica annualmente ai migliori protagonisti del motorsport su 4 ruote. Confermata la presenza del Presidente dell'Automobile Club d'Italia ing. Angelo Sticchi Damiani. "Aver lavorato in anticipo all'organizzazione della premiazione, ci ha consentito di poter favorire la presenza del maggior numero possibile di ospiti, anche dovendo spostare la data - ha spiegato il Delegato Regionale Aci Sport Armando Battaglia - il nostro appuntamento annuale vuole essere una festa del motorsport, pertanto teniamo molto che sia presente il maggior numero possibile di protagonisti invitati. La premiazione si è tenuta in vari luoghi dell'isola negli anni scorsi e per premiare i "migliori" della stagione 2018 la scelta è andata su Agrigento, luogo che ancora una volta ci consentirà di coniugare una festa dello sport con la scoperta di luoghi ricchi di storia e tradizione"