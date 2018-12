Inzaghi:Emozionante sfidare mio fratello

ROMA, 25 DIC - "Sarà un match particolare, sarà emozionante sfidare mio fratello. Da calciatore è già successo, sarà emozionante anche per i miei genitori. Quando c'era Trapattoni fummo insieme in Nazionale, un bel traguardo. Per Natale ci siamo fatti gli auguri, ma non abbiamo parlato della partita. Affronteremo un Bologna in corsa per la salvezza. Mio fratello saprà portare la nave in porto". Simone Inzaghi presenta così - a Sky sport - la 'strana' sfida al fratello Filippo, che guida i rossoblu emiliani. La 'sua' Lazio, dopo 50 giorni di digiuno, ha ritrovato la vittoria e lo ha fatto contro il Cagliari. Un successo che è valso il quarto posto, con tanto di sorpasso sul Milan. 'Inzaghino' a Bologna ritroverà Leiva che "si è allenato bene, può giocare". "Rientrando lui - dice l'allenatore della Lazio - recuperiamo una pedina fondamentale. Sono tutti arruolabili, tranne Durmisi e Berisha. Vorrei che tutti riuscissimo a dare di più, me in primis. Insieme possiamo ottenere grandi cose e toglierci belle soddisfazioni".