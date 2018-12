Vela: 2019 con le America's cup series

ROMA, 25 DIC - Sarà un anno intenso per il mondo della vela. Si comincerà il 4 marzo, a Roma, con il Il velista dell'anno, giunto alla 25/a edizione e organizzato da Acciari consulting, in collaborazione con la Fiv. Dal 15 al 21 aprile, Genova ospiterà la World cup, appuntamento della vela olimpica mondiale, organizzato da Fiv e Yacht club italiano. Il 31 maggio è in calendario la 151 Miglia, con percorso tra Livorno isolotto della Giraglia e Punta Ala. Dal 21 al 26 agosto sarà la volta della Palermo-Montecarlo, organizzata dal Circolo della vela Sicilia e dallo Yacht club de Monaco. L'appuntamento più importante per la nautica da diporto europea, il Salone nautico internazionale (59/a edizione), organizzato da Ucina Confindustria Nautica, si svolgerà dal 19 al 24 settembre a Genova. La stagiona agonistica della vela proseguirà a Trieste, con la 51/a Barcolana (14 ottobre) e, sempre a ottobre, con date ancora da stabilire, in a Cagliari ci sarà il primo evento delle America's Cup World series organizzate da Prada.