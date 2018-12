Pippo Inzaghi: Strano derby tra fratelli

BOLOGNA, 25 DIC - Il derby tra fratelli? Sarà "strano" ma anche "emozionante per la mia famiglia e per chi ci vuole bene". "I miei nipoti saranno allo stadio, e che vinca il migliore. Sarà strano ma ognuno penserà al bene della propria squadra". Così il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi in una video intervista pubblicata sul sito del club in vista della partita di domani, 26 dicembre, con la Lazio guidata dall'altro Inzaghi, Simone. "In partite così - aggiunge - ci vuole la classica 'gara perfetta' per portarla a casa". I rossoblù sono tornati ad allenarsi stamattina a Casteldebole. "Ci aspetta una partita importante e difficile ma giochiamo in casa", spiega Pippo Inzaghi, "speriamo di passare un bel 26". Quanto alla squadra, "Falcinelli e Dijks non stanno benissimo, hanno la febbre, vediamo se possiamo recuperarli, Falcinelli è più difficile. Però ci sono i rientri di Pulgar, oggi ha fatto primo allenamento, vediamo se è disponibile a venire almeno in panchina. Poli ha recuperato".